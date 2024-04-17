Стало известно, как продлить жизнь автомобилю

Продлить срок службы автомобиля можно, если обслуживать его должным образом — в том числе вовремя мыть и обрабатывать средствами от коррозии. Об этом пишет журнал «За рулем».

В первую очередь после наступления весны издание рекомендует водителям отправить автомобиль на мойку, поскольку за зиму в кузове скапливаются наслоения дорожных реагентов. При этом очистить нужно не только крылья и капот машины, но и колесные ниши и днище. Для этих целей россиянам рекомендовали обращаться в студии детейлинга, где автомобиль обслужат от и до.

Автомобилистам, решившим справляться самостоятельно, напомнили о необходимости следить за состоянием порогов, лонжеронов и дверей машины, где часто образуется коррозия. Чтобы предотвратить это, нужно чистить дренаж. Для защиты уязвимых мест можно использовать аэрозольные баллончики, имеющие трубочки с распылителями на концах. Это позволит нанести антикоррозионное средство в нужные полости. Обрабатывать автомобиль нужно ежегодно.

Также после зимы нужно высушить кузов, который изнутри, как правило, пропитан влагой. Для этого рекомендуется несколько дней совершать поездки с включенным отопителем.

До этого водителям объяснили, как правильно самим почистить подкапотное пространство автомобиля. Отмечается, что многие автомойки отказываются мыть моторы из-за возможности залить воду в ненужные места. В связи с этим водитель может обратиться либо в фирменный автосервис, либо провести очистку самостоятельно. Если владелец машины решил справляться сам, то автоэксперты советуют не использовать воду. Вместо нее лучше вооружиться пылесосом и обтирочным текстилем.

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