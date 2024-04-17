«АвтоВАЗ» интегрировал агента Алису во внедорожник Lada Niva Travel

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» представил внедорожник Lada Niva Travel с обновленной мультимедийной системой с интегрированными сервисами Яндекса. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

«Мультимедиа на платформе Яндекс Авто предоставляет доступ к популярным сервисам: Навигатор, Яндекс Музыка, Букмейт. Новый, более качественный звук аудиосистемы обеспечивает дополнительная пара динамиков. Интерфейс ММС предоставляет возможность быстрого доступа к ключевым функциям, включая веб-браузер для доступа в интернет», — говорится в сообщении.

Функциями мультимедиа и телефонными звонками можно управлять голосом при помощи Алисы — виртуального ассистента (программного агента) Яндекса, не отвлекаясь от дороги.

Отмечается, что семидюймовый экран мультимедийной системы вместо резистивного стал емкостным. Процессор теперь выше по производительности в 10 раз, оперативная память увеличилась в восемь раз.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» снизил на 13 тыс. рублей стоимость новой максимальной комплектации KHL24.

В обновленной комплектации KHL24 больше нет заводского пакета Off-road, включавшего шноркель и легкосплавные диски с внедорожными шинами.

Версия KHL появилась в апреле 2023 года. Она создана на базе комплектации Luxe и отличается символикой Континентальной хоккейной лиги на кузове, а также эксклюзивным набором аксессуаров. В частности, в автомобиле есть салонные коврики, сумка-органайзер в багажнике, а также рюкзак и термокружка с логотипами специальной серии.

Кроме того, «АвтоВАЗ» может выпустить электромобиль на платформе Lada Niva Travel.

Предполагается, что «АвтоВАЗ» может предложить такие модели, если государство обеспечит электромобили субсидиями, зависящими от уровня локализации. Благодаря этому компания может сразу выйти на высокий уровень применения отечественных компонентов, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что новая Lada Iskra получит атмосферный двигатель и вариатор.