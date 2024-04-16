В Москве мотоциклистов попросили быть предсказуемыми

Московский Дептранс призвал мотоциклистов к более предсказуемому поведению на дорогах. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Мотосезон еще не открыт, а хорошая погода манит мотоциклистов на дороги города. С начала года произошло уже восемь аварий с их участием, девять человек получили ранения», — отмечается в публикации.

В Дептрансе отметили, что основными причинами аварии остаются неаккуратное перестроение, несоблюдение дистанции и очередности проезда, а также нарушение скоростного режима. Ведомство призвало мотоциклистов быть предсказуемыми на дороге, а автомобилистов — внимательными.

Накануне в Петербурге объявили план «Перехват» из-за мигранта за рулем китайского автомобиля, который сбил мотоциклиста, после чего продемонстрировал пистолет и скрылся.

В начале апреля депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев раскритиковал водителей мотоциклов за опасные маневры на дорогах. По его словам, появление мотоциклистов на дорогах часто несет провокационный характер. Депутат призвал их быть более внимательными.

Ранее мотоциклист сорвался с обрыва и записал падение на видео.