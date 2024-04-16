Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве мотоциклистов попросили быть предсказуемыми

Дептранс Москвы попросил мотоциклистов отказаться от непредсказуемых маневров

close
100%
Depositphotos

Московский Дептранс призвал мотоциклистов к более предсказуемому поведению на дорогах. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Мотосезон еще не открыт, а хорошая погода манит мотоциклистов на дороги города. С начала года произошло уже восемь аварий с их участием, девять человек получили ранения», — отмечается в публикации.

В Дептрансе отметили, что основными причинами аварии остаются неаккуратное перестроение, несоблюдение дистанции и очередности проезда, а также нарушение скоростного режима. Ведомство призвало мотоциклистов быть предсказуемыми на дороге, а автомобилистов — внимательными.

Накануне в Петербурге объявили план «Перехват» из-за мигранта за рулем китайского автомобиля, который сбил мотоциклиста, после чего продемонстрировал пистолет и скрылся.

В начале апреля депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев раскритиковал водителей мотоциклов за опасные маневры на дорогах. По его словам, появление мотоциклистов на дорогах часто несет провокационный характер. Депутат призвал их быть более внимательными.

Ранее мотоциклист сорвался с обрыва и записал падение на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами