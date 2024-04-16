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«АвтоВАЗ» предложил увеличить утильсбор на несколько сотен тысяч рублей

«АвтоВАЗ» предложил увеличить утильсбор для авто до 1 млн рублей к 2029 году

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» заявил о необходимости увеличить утильсбор для автомобилей, оснащенных двигателем на 1-2 литра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«Для автомобилей с двигателем от 1 до 2 литров с нашей точки зрения целесообразно увеличить его в этом году с 300 до 550 тыс. руб., далее показать на перспективу его увеличение до 660 тыс. в 2025 году и доведя практически до 1 млн в 2029 году», — заявил он.

До этого «АвтоВАЗ» попросил власти вернуть легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) в госпрограмму льготного лизинга. Отмечается, что их исключение из госпрограммы, которое произошло в феврале, может повлечь за собой сокращение продаж и производства автомобилей Lada на 25 тыс. единиц в 2024 году. В связи с этим «АвтоВАЗ» будет вынужден либо замедлять скорость конвейера, либо пропорционально сокращать количество рабочих дней.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, на сколько подорожают машины из-за повышения утильсбора в России.

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