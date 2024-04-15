В России на трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева» повысили скоростной режим

В России повысили максимальную скорость на трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева». Об этом государственный оператор платных дорог «Автодор» сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня на ряде участков трасс М-11 «Нева» и М-4 «Дон» повышается скоростной режим», — говорится в публикации.

Летний режим ввели на нескольких участках. Так, на М-11 теперь можно разгоняться до 130 км/ч вместо прежних 110 км на отрезках 59-146 км (от Солнечногорска до д. Воскресенское в Тверской области) и 210-680 км (от с. Медное в Тверской области до Санкт-Петербурга). На трассе М-4 на отрезках 296-322 км (обход Ефремова в Тульской области) и 1091-1119 км (участок от Батайска до села Самарское в Ростовской области) можно развивать скорость до 110 км/ч вместо 90 км.

Отмечается, что ранее максимальную разрешенную скорость снизили из-за зимнего периода.

До этого прокуратура Ростовской области подала иск в суд против госкомпании «Автодор» с требованием привести в нормативное состояние трассу М-4 «Дон», которой та управляет.

«Автодор» утверждает, что указанные в иске проблемы, связанные с качеством дорожного полотна, уже устранены. При этом госкомпания признает, что некоторые участки трассы действительно находятся в плачевном состоянии из-за отсутствия капитального ремонта, растущей нагрузки на дорогу на фоне СВО и частых переходов температуры через 0°C зимой.

Ранее тарифы на платной трассе М12 Москва-Казань признали обоснованными.