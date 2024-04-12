Стоимость машино-места в Москве перевалила за три миллиона рублей

В Москве по итогам I квартала 2024 года средняя стоимость машино-места составила 3,31 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на столичное управление «Росреестра».

«По итогам первого квартала 2024 года средняя стоимость машино-места на рынке нежилой недвижимости Москвы составила 3,31 млн руб. Это на 24,9% больше, чем в четвертом квартале прошлого года (2,65 млн рублей). Отметку 3 млн руб. средняя цена машино-места превысила впервые за время ведения соответствующей статистики», — говорится в сообщении.

По данным участников рынка недвижимости, рост цен на машино-места связаны,в первую очередь, с ростом себестоимости строительства подземных паркингов.

До этого стало известно, что с 22 февраля 2024 года в зону платной уличной парковки в Москве вошел 31 участок улиц. Новые участки заработали в районах Головинский, Сокол, Хорошевский, Беговой, Марьина Роща, Новогиреево, Перово, Преображенское, Крылатское, Северное Чертаново и Савеловский. Тарифы варьируются от 40 до 450 руб. в час. Для резидентов парковка остается бесплатной.

Кроме того, в Москве с 15 октября 2023 года подорожала эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения.

Так, эвакуация легкового автомобиля с двигателем мощностью до 80 л. с. подорожала с 4,74 тыс. до 5,92 тыс. рублей, на 24,8%. Стоимость эвакуации машины мощностью 80–250 л. с. подорожала с 7,54 тыс. до 9,45 тыс. рублей (+25,3%).

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести штраф за парковку такси во дворах.