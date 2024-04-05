Нижегородец избил водителя автобуса, требуя отправиться прямо сейчас

В Нижнем Новгороде пассажир автобуса набросился на водителя с кулаками, требуя немедленно отправиться в рейс, несмотря на установленный график. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

По его данным, мужчина нанес несколько ударов водителю и порвал его куртку. На снятых другими пассажирами кадрах видно, что мужчина в белом спортивном костюме Adidas нанес несколько ударов по водительской двери автобуса. В салоне он набросился на водителя с оскорблениями, требуя отправиться в рейс прямо сейчас.

«У меня график. Ты в курсе, что я вперед других автобусов не могу ездить? Мы отправимся через три минуты!» — возразил пассажиру водитель.

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