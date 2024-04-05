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Нижегородец избил водителя автобуса, требуя отправиться прямо сейчас

В Нижнем Новгороде пассажир избил водителя автобуса, требуя немедленно поехать

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Телеграм-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

В Нижнем Новгороде пассажир автобуса набросился на водителя с кулаками, требуя немедленно отправиться в рейс, несмотря на установленный график. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

По его данным, мужчина нанес несколько ударов водителю и порвал его куртку. На снятых другими пассажирами кадрах видно, что мужчина в белом спортивном костюме Adidas нанес несколько ударов по водительской двери автобуса. В салоне он набросился на водителя с оскорблениями, требуя отправиться в рейс прямо сейчас.

«У меня график. Ты в курсе, что я вперед других автобусов не могу ездить? Мы отправимся через три минуты!» — возразил пассажиру водитель.

До этого в Тихвине от автобуса отвалились два колеса, одно из них покатилось в сторону пешеходов.

Ранее в Москве оштрафовали мужчину, который перевозил дикого львенка в каршеринговом автомобиле. Животное по решению мирового судьи конфисковали и передали в центр реабилитации диких животных.

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