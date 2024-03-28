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Террористы «Крокуса» при бегстве бросили взрывчатку возле трассы

Террористы «Крокуса» оставили возле трассы М-3 «Украина» боеприпасы и взрыватель

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Терорристы, которые напали на «Крокус Сити Холл», при бегстве оставили возле трассы шесть гранатометных выстрелов и взрыватель. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, на 338-м километре трассы М-3 «Украина» в четырех метрах от дороги полиция нашла пять боеприпасов ВОГ-17, один ВОГ-25Г и взрыватель М-6. Отмечается, что место оцепили. Взрывотехники уже подорвали оставленные боеприпасы.

Как известно, по этой дороге пытались бежать террористы на белом Renault. Автомобиль зафиксировала дорожная камера на М-3 в районе деревни Башкино Наро-Фоминского района Московской области.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар. Террористы покинули здание и скрылись на автомобиле в сторону Украины. Они ехали в сторону границы со скоростью более 140 км/ч.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев позднее отметил, что правоохранительные органы располагают многими свидетельствами причастности Украины к теракту. Однако он добавил, что Следком проанализирует все данные и позже выдаст официальную информацию.

Затем официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» не мог быть совершен без поддержки иностранной разведки. По его словам, существуют лобби, которые хотят продолжения конфликта на Украине. Челик также заверил, что спецслужбы Турции и России взаимодействуют по вопросам, связанным с противодействием терроризму.

Ранее выяснилось, что после «Крокуса» мигрантам по всей России запретят работать в такси.

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