Байден рассказал о своих поездках по обрушившемуся мосту в Балтиморе

Президент США Джо Байден, вероятно, выдумал свои путешествия на поезде через обрушившийся мост в Балтиморе. На это обратило внимание издание Express.

«Джо Байден допустил еще одну досадную оплошность, говоря вчера об обрушении моста в Балтиморе. <…> Он заявил, что много раз ездил по нему на работу как на машине, так и на поезде», — говорится в публикации.

При этом у упавшего моста никогда не было железнодорожной ветки, по которому могли ходить поезда, отмечает издание. В результате президента США обвинили в попытке набрать политические очки за счет трагедии.

До этого сенатор Алексей Пушков увидел в обрушении автомобильного моста в Балтиморе судьбоносный знак для США. Политик отметил, что за несколько секунд до столкновения на судне по неизвестной причине погасли все огни. Пушков предположил, что корабль, вероятно, вели вслепую около 10 секунд.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки обрушился 26 марта после того, как в его опору врезался контейнеровоз Dali. В тот момент по мосту ехали автомобили, в том числе тягач. К месту происшествия были направлены аварийно-спасательные службы. Движение в районе происшествия полностью перекрыли, транспорт направляли в объезд через соседний тоннель или через город. Сообщалось, что в воду с моста упали люди.

Ранее выяснилось, почему в Домодедово водовоз врезался в крупнейший лайнер Emirates.