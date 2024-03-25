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Двое подростков пострадали в массовом ДТП на севере Москвы

На севере Москвы произошло массовое ДТП, пострадали двое подростков

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Александр Вильф/РИА Новости

На севере Москвы девочки 14 и 15 лет пострадали при столкновении трех автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Авария с участием автомобилей Exeed, Hino и Fiat произошла в Библиотечном проезде.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Exeed совершил столкновение с грузовым автомобилем Hino с последующим наездом на автомобиль Fiat», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Пострадавшие девочки были пассажирками автомобиля Exeed. Они получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. По факту аварии проводится административное расследование.

До этого под Ростовом-на-Дону водитель Hyundai Accent врезался в грузовик с полуприцепом, который протаранил бензовоз на встречной полосе.

Ранее житель Ярославля угнал скорую помощь с медиками в салоне и устроил ДТП.

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