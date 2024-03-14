В Рязани приезжий мужчина напал с ножом на сына им же сбитого пешехода

В Рязани водитель кавказской наружности на синей Lada чуть не сбил пешеходов, а затем избил их. Об этом сообщается в Telegram-канале «Русская община ZOV». Пострадавшая женщина записала видеообращение к главе СК Александру Бастрыкину.

По ее словам, Lada неудачно затормозила и ударила бампером в ногу ее супруга.

«Выскочив из машины, водитель кавказской наружности набросился на него с кулаками и начал угрожать расправой. Когда конфликт перешел в потасовку, потерпевший позвонил в полицию, а гость с юга вызвал себе подмогу», — говорится в публикации.

В результате конфликта женщине сломали нос, а ее муж получил перелом челюсти и сотрясение мозга. На помощь родителям подоспел сын, который ждал их неподалеку. Водитель и его друг напали на мужчину и стали угрожать ему ножом. Впоследствии у него также диагностировали сотрясение мозга.

Отмечается, что после этого нападавшие скрылись. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее водитель чуть не напоролся на шлагбаум, как в «Пункте назначения».