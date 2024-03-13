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Porsche год не может продать свои российские активы

Porsche перенесла продажу активов в России на 2024 год

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Porsche

Porsche запланировала продать свои активы в России до конца 2024 финансового года (заканчивается 31 декабря) после того, как не осуществила этот план в 2023 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на финансовую отчетность компании за 2023 год.

«Намерение продать находящиеся в России подразделения бизнеса сохраняются. Завершение продажи ожидается до конца 2024 финансового года в связи с изменением внешних условий», — отмечается в заявлении Porsche.

В годовом отчете Porsche AG отмечается, что автопроизводитель по-прежнему намерен продать в России три своих актива — ООО «Порше Руссланд» и «Порше Центр Москва», а также Porsche Financial Services Russland.

При этом в отчете концерна Volkswagen AG за III квартал 2022 года сообщалось о планах определить цену российских активов Porsche и юридически передать право собственности до конца I квартала 2023 года, но этого так и не произошло.

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