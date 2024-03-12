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Новые автомобили Solaris дошли до дилеров

Бывший завод Hyundai начал отгрузки новых автомобилей Solaris дилерам

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Solaris

Предприятие «Автомобильный завод АГР» начало поставки автомобилей бренда Solaris в дилерские центры сети «АГР». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Петербургский завод находился в простое почти два года. Мы приложили большие усилия к тому, чтобы оперативно начать отгрузки автомобилей, которые так ждет дилерская сеть и российские покупатели», — заявил генеральный директор завода Алексей Калицев.

В ближайшее время к дилерам попадут первые автомобили модели Solaris HS. В пресс-службе напомнили, что это пятиместный седан с габаритами 4405х1729х1469 мм, который имеет 1,4-литровый атмосферный двигатель на 100 л.с. или 1,6-литровый бензиновый мотор на 123 л.с. Новинка доступна в четырех комплектациях. В зависимости от нее у модели будет шестиступенчатая «механика» или шестиступенчатый «автомат». Машины собираются продавать с гарантией на три года или 100 тыс. км пробега.

Отмечается, что на предприятии Solaris HS выпускают в режиме полного производственного цикла, «начиная со штамповки панелей кузова автомобиля из рулонов стали, сварки и окраски кузовов роботами и последующей установки необходимых компонентов в цехе сборки».

До этого стала известна цена автомобилей Solaris в России. Они поступят в продажу по цене 2,4 млн рублей.

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