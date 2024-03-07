У расстрелявшего фуру калужанина нашли склад оружия

У мужчины, который обстрелял грузовик под Калугой, дома нашли оружие. Об этом сообщает Telegram-канал ES!

«Задержанный 41-летний местный житель оказался экс-сотрудником ОМОНа. Дома у него обнаружили разные образцы огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 1 марта 2024 года. Мужчина, стоя на дороге, вытащил из кармана куртки предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил в проезжающую грузовую машину. Водителя ранило в голову. Пострадавший был доставлен в областную больницу. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Позже стало известно, что пострадавший должен был встретиться со стрелком на трассе, но по дороге они по телефону разругались. Стрелявший мужчина заключен под стражу.

Ранее в Челябинске машина врезалась в остановку, пострадали мать с ребенком.