Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У расстрелявшего фуру калужанина нашли склад оружия

У мужчины, расстрелявшего фуру после ссоры с водителем, нашли склад оружия

close
100%
«ES! - канал Евгения Серкина»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ES! - канал Евгения Серкина»

У мужчины, который обстрелял грузовик под Калугой, дома нашли оружие. Об этом сообщает Telegram-канал ES!

«Задержанный 41-летний местный житель оказался экс-сотрудником ОМОНа. Дома у него обнаружили разные образцы огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 1 марта 2024 года. Мужчина, стоя на дороге, вытащил из кармана куртки предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил в проезжающую грузовую машину. Водителя ранило в голову. Пострадавший был доставлен в областную больницу. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Позже стало известно, что пострадавший должен был встретиться со стрелком на трассе, но по дороге они по телефону разругались. Стрелявший мужчина заключен под стражу.

Ранее в Челябинске машина врезалась в остановку, пострадали мать с ребенком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами