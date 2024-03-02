Тюнеры представили Chevrolet Corvette с мощным мотором

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance доработало кабриолет Chevrolet Corvette. Об этом сообщает пресс-служба компании. Машину назвали H700.

Отмечается, что мощность 6,2-литрового штатного бензинового двигателя удалось повысить на 44%. Если раньше он выдавал 490 л.с., то теперь — 708 л.с. Таких результатов удалось достичь за счет чип-тюнинга, новой турбины, новой системы впуска и установки нестандартного глушителя.

Кроме того, тюнеры оснастили машину 19-дюймовыми легкосплавными дисками Lightweight Street Wheels, декалями Hennessey Heritage Livery в различных цветах и комплектом шильдиков H700 для кузова и салона.

До этого стало известно, что В Китае представили дешевый седан Dongfeng Fengshen Yixuan со спортивным дизайном. Автомобиль предлагается с двигателем объемом 1,5 л, который развивает мощность 125 л. с. Кроме того, машину можно купить с турбомотором с отдачей 197 л.с. Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Ранее сообщалось, что McLaren выпустит 1000-сильный суперкар P18 с подъемными дверями.