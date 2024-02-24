Показан обновленный Changan Uni-V, который продается в России

В Китае опубликованы фото обновленной версии лифтбэка Changan Uni-V. Об этом сообщает Autohome.

Как и дорестайлинговая версия, доступная в том числе на российском рынке, обновленный Changan Uni-V сохранит бензиновую и гибридную версии. Автомобиль сохранил геометрический рисунок решетки радиатора, при этом у него изменилась форма воздухозаборника. На месте остались скрытые дверные ручки и многоспицевые колесные диски.

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Задние фонари автомобиля соединяются диодной полосой, пересекающей крышку багажника. На заднем бампере появился массивный диффузор, по центру которого — сдвоенные патрубки выхлопной системы.

В бензиновом варианте обновленный Changan Uni-V снабжен турбомотором 1.5 мощностью 188 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым «роботом». В гибридном варианте автомобиль снабжен 110-сильным мотором 1.5 и электродвигателем. Доступно два варианта электромоторов: мощностью 190 и 215 л.с.

Дорестайлинговая версия Uni-V продается в России по цене от 2,86 млн рублей.

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