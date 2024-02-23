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Путин пообещал проработать изменения в расчетах суточных для сферы автотранспорта

Путин пообещал обсудить вопрос расчета суточных для водителей грузовиков

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Pixabay

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить изменения в механизм расчета суточных для сотрудников сферы автотранспорта. Об этом сообщает ТАСС.

Президент затронул этот вопрос во время встречи с руководителями логистических автокомпаний и водителями грузового транспорта. Во время мероприятия ему задали вопрос о возможности увеличения размера суточных для работников автотранспортных предприятий. Сейчас выплаты составляют 700 рублей при том, что обед стоит 500 рублей.

Путин назвал правильным такой вопрос и заявил, что нужно поменять эту шкалу в соответствии с особенностями работы. «Обязательно поработаем, я думаю, что это справедливо», — заключил Путин.

До этого стало известно, что Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с предложением перевести тарифы на единый полис ОСАГО в соответствии с теми, что установлены на обязательное автострахование в Белоруссии.

Кроме того, запуск проверки наличия полисов ОСАГО в автоматическом режиме с камер видеофиксации планируется запустить в 2024 году. Размер штрафа, выписанного с помощью камер, не будет превышать 800 рублей в день. Проверка наличия полиса будет осуществляться не по всем автомобилям, а только по тем, чьи водители нарушили правила дорожного движения, например, правила проезда перекрестка, или превысили скорость.

Ранее стало известно, кто может получить социальную пенсию в 2024 году.

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