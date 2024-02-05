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Подсчитано, какие шины в России подорожали больше всего

В России за месяц сильнее всего подорожали зимние шины

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Depositphotos

С декабря 2023 года по январь 2024-го в России сильнее всего подорожали зимние шины, сообщает маркетинговое агентство НАПИ со ссылкой на собственный анализ динамики средних цен на новые шины.

По его данным, средняя цена на зимнюю шину непремиального ценового сегмента увеличилась за месяц на 1,4% и составила 9,1 тыс. рублей против 9 тыс. рублей в декабре. Средние цены на всесезонные шины за месяц снизились на 5,7%, летние подешевели на 3,8%.

Средняя цена всесезонной шины в январе составляет 16,5 тыс. рублей, летней — 10,6 тыс. рублей против 11,1 тыс. рублей в декабре прошлого года.

Также стало известно, что в январе в России продано 83 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей с учетом официальных поставок и альтернативных каналов ввоза.

Ранее стало известно, что бывший завод Hyundai в России возобновит производство машин во II квартале 2024 года.

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