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Автовладельцы назвали самые ненужные опции в машине

«Автостат»: самой ненужной опцией автомобилисты считают электропривод багажника

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Самой ненужной опцией в автомобиле является электропривод багажника. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на проведенное исследование.

Согласно опросу, 70% респондентов было бы проще всего отказаться от электропривода багажника. Это был самый популярный ответ. На втором месте находится система кругового обзора (около 60% участников исследования). Чуть меньше (58,4%) — уверены, что легко обошлись бы без обогрева руля.

Кроме того, в антирейтинге присутствуют система помощи при парковке (56,8%), круиз-контроль (56,7%), система помощи при трогании на подъеме (56,5%), адаптивные фары (55%), центральный подлокотник (54)%, иммобилайзер (51,4%) и обогрев форсунок стеклоомывателя (51,3%).

До этого эксперты каршеринг-сервиса Ситидрайв и аналитического агентства A2:Research узнали, что наиболее привлекательной функцией для водителей является автозапуск двигателя.

Ранее россиянам рассказали, какие вещи нельзя оставлять в автомобиле в мороз.

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