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Мосгордума ужесточит наказание для электросамокатчиков, не дожидаясь сезона

Мосгордума до 1 апреля введет штрафы для водителей электросамокатов

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Shutterstock

Московская городская дума планирует ускорить повышение штрафов для водителей электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что ужесточения для водителей СИМ ранее анонсировали и в правительстве РФ, но Мосгордума настаивает, что работу нужно ускорить. Депутаты хотят, чтобы правила изменились к началу сезона кикшеринга — до 1 апреля.

Напомним, правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В числе прочего, он предполагает введение штрафов до 30 тыс. рублей за пьяное вождение электросамокатов, а также другие штрафные санкции.

Кроме того, замначальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский заявил о необходимости ограничить скорость передвижения на электросамокатах и других СИМ до 20 км/ч. Сейчас в столице действует ограничение скорости в 25 км/ч, также существуют зоны медленного передвижения, где скорость ограничена до 5-15 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Петербурге предложили создать полицию на электросамокатах.

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