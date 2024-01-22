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Россиянам рассказали, нужно ли промывать мотор при замене масла

Автоэксперт Носко назвал два условия, когда надо промывать мотор при смене масла

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В современных условиях промывка системы смазки двигателя при замене масла необходима лишь в некоторых случаях. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александра Носко.

«Прочищать двигатель имеет смысл, если происходит замена минерального моторного масла на полусинтетическое или синтетическое, так как от первого вида масла остается тягучая пленка, по консистенции похожая на лак, которая снизит свойства «синтетики». Также промывка нужна после любого ремонта двигателя или после покупки автомобиля с пробегом без информации о залитом моторном масле», — рассказал Носко.

По его словам, несколько десятилетий назад промывка двигателя при смене масла, особенно если менялся его вид, была необходима. Это было связано с минимальным количеством очищающих присадок в выпускавшемся тогда моторном масле и необходимостью удалить оставшиеся в системе смазки микропыль, несгоревшие частицы топлива и другие продукты износа.

Ранее стало известно, что треть автомобилей на вторичном рынке в России продают со скрученным пробегом.

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