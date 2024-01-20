Правительство РФ приступило к работе над новым нацпроектом «Транспорт»

Правительство Российской Федерации начало работу над новым национальным проектом «Транспорт». Об этом заявили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится, что концепция нацпроекта обсуждалось на совещании под председательством первого зампреда правительства. Отмечается, что на данный момент в сфере транспорта реализуются два проекта: «Безопасные качественные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Они должны завершится в текущем году, а им на смену придет нацпроект «Транспорт».

«Новый нацпроект – это, по сути, впервые осуществляемая попытка создания системы планирования и реализации развития транспортной инфраструктуры в нашей стране», — передают слова Белоусова в секретариате.

До этого министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что новый национальный проект «Транспорт» рассчитан до 2030 года.

Ранее президент Путин заявил, что властям предстоит запустить обновленные нацпроекты.