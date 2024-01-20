Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство РФ приступило к работе над новым нацпроектом «Транспорт»

Секретариат Белоусова: правительство работает над новым нацпроектом «Транспорт»

close
100%
«Правительство России»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Правительство России»

Правительство Российской Федерации начало работу над новым национальным проектом «Транспорт». Об этом заявили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится, что концепция нацпроекта обсуждалось на совещании под председательством первого зампреда правительства. Отмечается, что на данный момент в сфере транспорта реализуются два проекта: «Безопасные качественные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Они должны завершится в текущем году, а им на смену придет нацпроект «Транспорт».

«Новый нацпроект – это, по сути, впервые осуществляемая попытка создания системы планирования и реализации развития транспортной инфраструктуры в нашей стране», — передают слова Белоусова в секретариате.

До этого министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что новый национальный проект «Транспорт» рассчитан до 2030 года.

Ранее президент Путин заявил, что властям предстоит запустить обновленные нацпроекты.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами