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Московских водителей призвали отказаться от поездок из-за непогоды

Дептранс призвал москвичей пересесть на городской транспорт из-за снегопада

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Thanassis Stavrakis/AP

В связи с обильным снегопадом и сильным ветром Департамент транспорта Москвы призвал водителей отказаться от автомобилей и воспользоваться городским транспортом.

«По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве весь день будет снег и сильный ветер. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работают штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве попросили водителей грузовиков планировать поездки с учетом прогноза погоды и не перегружать свои автомобили.

Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Московском регионе ожидается значительное похолодание с пятницы по воскресенье. В четверг утром температура составит -2...0 °C , но к вечеру она упадет на 10 °C . В пятницу ночью температура опустится до -17...-23 °C , а днем будет до -14...-16 °C. В субботу и воскресенье будет еще холоднее: ночью до -24...-27 °C , а днем до -30 °C местами по области.

Ранее сообщалось, что в Тульской области на трассе М-4 «Дон» свыше 20 машин столкнулись из-за непогоды.

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