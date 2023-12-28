Депутат заявил, что гараж Госдумы будет состоять из отечественных машин «почти целиком»

После Нового года гараж служебных автомобилей Госдумы будет «почти целиком» состоять из отечественных автомобилей. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Денис Парфенов. Он отметил, что не может назвать точное количество купленных автомобилей Lada Vesta, однако в одной из партий закупок было 26 машин.

«Одна из партий, то есть там было несколько закупок не одновременно, составляла 26, по-моему, автомобилей. Но было несколько таких закупок. Поэтому сколько всего, я затрудняюсь сказать. Насколько понимаю, задача поставлена все автомобили поменять. Их там достаточно много, общую цифру не скажу, но, видимо, будут менять весь парк. Раньше были Ford и Hyundai, сейчас всех на Lada будут переводить. С Нового года уже это будет иметь массовый характер. Их сейчас катают несколько дней, чтобы водители привыкли, какие-то технические особенности и все прочее. Видимо, весь гараж будет целиком или почти целиком состоять из отечественных автомобилей», — сказал он.

Еще один депутат Госдумы Олег Леонов заявил «Газете.Ru», что чиновники не выбирают автомобили, на которых их повезут. Он уточнил, что замена автопарка началась с машин с большим пробегом.

«Это дежурные автомобили, то есть автомобили, которые по требованию, запросу депутата подаются. Я езжу только на таких. У меня, как и у большинства депутатов, персональной машины нет. Мы не выбираем машины, просто говорим, что нужна машина, чтобы доехать туда-то, и подаются сейчас Lada Vesta. Они начали появляться, то есть не то, чтобы все заменили. Просто те машины, которые, я так понимаю, были с большим пробегом, их начали менять на Lada Vesta. Сегодня я на двух уже машинах проехал, прекрасные машины. Депутат может сесть за руль своей машины, собственной. А служебную машину, за которую он мог бы сесть за руль, не дают. Я бы, например, с удовольствием за рулем служебной машины ездил сам. Вообще никаких вопросов. Но такой возможности нет», — пояснил он.

28 декабря депутат Олег Леонов первым сообщил о получении служебной Lada Vesta и снял видео из салона машины. Он назвал Lada Vesta «прекрасной машиной» с «достаточно хорошим салоном». Парламентарий обратил внимание на наличие мультимедийной системы с большим вертикально-ориентированным экраном, на котором выводится навигация, и порта USB.

Позднее депутат Александр Толмачев назвал «правильным решением» замену иностранных автомобилей в гараже Госдумы на отечественные. Он отметил, что таким образом повысится статус российских авто, «которые будут восприниматься как «депутатские». Использование автомобилей марок, которые отключают россиян от дистанционных сервисов, по мнению парламентария, является глупостью и издевательством над клиентом.

Ранее в компании «АвтоВАЗ» заявили, что не знают о том, как оснащаются новые автомобили Lada Vesta из гаража членов Госдумы.