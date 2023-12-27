В Королеве обсуждают строительство нового автомобильного съезда

Власти подмосковного Королева планируют построить дублер съезда с трассы М-8 «Холмогоры» по Водопроводной аллее до улицы Калининградской. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Новая дорога должна стать дублером Пионерской улицы, только по ней сейчас можно съехать с трассы М-8 в Королев. Ее маршрут будет проходить по территории национального парка «Лосиный Остров» (находится в ведении Минприроды РФ).

В часы пик на указанном участке образуются затяжные пробки, именно из-за этого и было принято решение построить новую дорогу. За последние десять лет население Королева выросло на 54 тыс. человек.

«С учетом положений генплана развития городского округа создание альтернативного въезда возможно исключительно по землям национального парка «Лосиный Остров», — говорится в пояснительной записке к материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта.

В Минтрансе рассказали, что планируемый участок будет проходить по служебной дороге национального парка, поэтому потребуются разрешение и утверждение трассировки Минприроды, разработка ведомством проекта оценки воздействия на природу. При этом собеседники издания уточнили, что сроки реализации проекта пока не утверждены.

Ранее была названа стоимость строительства трассы М-12 от Москвы до Казани.