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В Москве водитель повредил несколько авто, уходя от погони

«Росгвардия»: двое мужчин на иномарке устроили массовое ДТП в Москве

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Двое мужчин пытались скрыться от сотрудников «Росгвардии» на автомобиле и устроили массовое ДТП в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ «Росгвардии» по Москве. Сначала на машину обратили внимание сотрудники ведомства и попытались ее остановить.

«При виде правоохранителей водитель иномарки попытался скрыться, повредив при этом несколько транспортных средств. На неоднократные требования сотрудников «Росгвардии» остановиться, водитель не реагировал и продолжал создавать аварийную обстановку на дороге», — сказали в главке.

Машину удалось остановить только после нескольких предупредительных выстрелов из табельного оружия. Злоумышленники задержаны и переданы сотрудникам полиции.

До этого стало известно, что в Омской области кабину грузовика «КамАЗ» раздавило бревнами после ДТП. Водитель «КамАЗа», который перевозил кругляк хвойной породы, в районе 14-го километра съехал в левый по ходу движения кювет, после чего груз сошел на кабину фуры.

В результате ДТП водителя 1963 года рождения и его пассажира 1974 года рождения госпитализировали.

Ранее сообщалось, что мужчина угнал машину ГИБДД, пока на него оформляли протокол.

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