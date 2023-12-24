Эвакуатор вспыхнул во время движения в Москве

В Москве на Каширском шоссе в районе дома 52 произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Четыре полосы из пяти на шоссе перекрыты, водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты.

Кадры с пожаром от проезжающих мимо очевидцев происшествия опубликовал Telegram-канал dtp777. На записи видно, как горит эвакуатор «Газель», на платформе которого стоит легковой автомобиль Renault. Легковушку с эвакуатора удалось снять, кабина «Газели» полностью выгорела.

Накануне на МКАД легковушка загорелась во время массового ДТП.