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Такси отбросило на двух подростков при ДТП в Мытищах

В Подмосковье такси вылетело на остановку после ДТП и сбило двух подростков

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Администрация г. о. Мытищи' class="item-image" >
Телеграм-канал Администрация г. о. Мытищи

В подмосковных Мытищах такси после столкновения с другим автомобилем вылетело на автобусную остановку и сбило двух подростков, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«В городскую клиническую больницу госпитализированы двое подростков 17 лет. На месте продолжает работу бригада Медицины катастроф. Пострадавшим оказана вся необходимая помощь», — отмечается в сообщении.

Авария произошла на пересечении Новомытищинского проспекта и улицы Терешковой. На кадрах с места аварии видно, что автомобиль BMW после столкновения с такси Kia врезался в столб на тротуаре, а такси Kia отбросило на автобусную остановку.

До этого в Дагестане произошло массовое ДТП с участием более десятка машин. Аварию спровоцировала плохая видимость из-за тумана.

Ранее в Челябинске пассажир маршрутки ударил водителя ножом.

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