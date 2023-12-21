Такси отбросило на двух подростков при ДТП в Мытищах

В подмосковных Мытищах такси после столкновения с другим автомобилем вылетело на автобусную остановку и сбило двух подростков, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«В городскую клиническую больницу госпитализированы двое подростков 17 лет. На месте продолжает работу бригада Медицины катастроф. Пострадавшим оказана вся необходимая помощь», — отмечается в сообщении.

Авария произошла на пересечении Новомытищинского проспекта и улицы Терешковой. На кадрах с места аварии видно, что автомобиль BMW после столкновения с такси Kia врезался в столб на тротуаре, а такси Kia отбросило на автобусную остановку.

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