«КамАЗ» назвал размер квартальной премии для сотрудников

«КамАЗ» вводит практику выплаты квартальных премий для своих работников. Базовый размер выплаты составит 10 тыс. рублей, сообщает корпоративное издание «Вести КамАЗа».

В январе 2024 года рабочие получат премию за октябрь – декабрь 2023-го. Для выплаты предусмотрен повышающий коэффициент, который зависит от стажа работы на заводе, и понижающий — за отсутствие на рабочем месте, включая дополнительные дни отдыха, период отпуска за свой счет и ряд других причин. Если работник пропустит не более 3 дней за квартал, его премия будет снижена до 7 тыс. рублей. При пропуске от четырех дней до недели — будет снижена вдвое.

Сотрудник, который проработал на «КамАЗе» свыше пяти лет, получит квартальную премию в 11,5 тыс. рублей, а не 10 тыс.

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