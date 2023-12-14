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Путин прокомментировал рост цен на российские автомобили

Путин: цены на российские авто пойдут вниз по мере роста производства

Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на российские автомобили.

Он отметил, что рост цен на российские автомобили в размере 40% — это много. Путин согласился, что данный рост серьезный.

Глава государства подчеркнул, что цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста их производства. По его словам, «АвтоВАЗ» справляется с выпуском автомобилей и выразил надежду, что увеличение производства приведет к снижению цен на продукцию.

«Самое главное создавать свои собственные платформы и их развивать. Это требует времени. Хочу надеться, даже уверен, что так и будет. И цены пойдут вниз», — заявил он.

7 декабря аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что за 11 месяцев 2023 года в Россию было ввезено 992,2 тыс. легковых автомобилей. Отмечается, что 63% от этого количества пришлось на новые машины, объем импорта которых с января по ноябрь составил 628,6 тыс. единиц. Это в 3,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее калужский губернатор рассказал, когда возобновит работу автозавод ПСМА Рус.

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