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Калужский губернатор рассказал, когда возобновит работу автозавод ПСМА Рус

Губернатор Шапша: калужский автозавод ПСМА Рус заработает 18 декабря

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Калужский автозавод ООО «ПСМА Рус» возобновит работу 18 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапшу.

«Мы встречались с руководством компании ПСМА. Они тоже прошли непростой путь в переоснащении, в переналадке своей компании, и 18-го числа, это ближайший понедельник, завод заработает», — сказал Шапша.

О том, какие автомобили будет производить бывший завод ООО «ПСМА Рус» и их объем, не сообщается. Об объеме инвестиций в предприятие также пока ничего неизвестно.

Автозавод ООО «ПСМА Рус» находится в простое с апреля 2022 года. На предприятии выпускали автомобили по полному циклу. С конвейера сходили мини-фургоны, компактвэны и коммерческие Peugeot, Opel и Citroen (в том числе для европейского рынка). Компания Mitsubishi (30% в СП со Stellantis) собирала на мощностях предприятия внедорожники Outlander и Pajero Sport.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2023 года в Россию было ввезено 992,2 тыс. легковых автомобилей.

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