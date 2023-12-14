Калужский губернатор рассказал, когда возобновит работу автозавод ПСМА Рус

Калужский автозавод ООО «ПСМА Рус» возобновит работу 18 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапшу.

«Мы встречались с руководством компании ПСМА. Они тоже прошли непростой путь в переоснащении, в переналадке своей компании, и 18-го числа, это ближайший понедельник, завод заработает», — сказал Шапша.

О том, какие автомобили будет производить бывший завод ООО «ПСМА Рус» и их объем, не сообщается. Об объеме инвестиций в предприятие также пока ничего неизвестно.

Автозавод ООО «ПСМА Рус» находится в простое с апреля 2022 года. На предприятии выпускали автомобили по полному циклу. С конвейера сходили мини-фургоны, компактвэны и коммерческие Peugeot, Opel и Citroen (в том числе для европейского рынка). Компания Mitsubishi (30% в СП со Stellantis) собирала на мощностях предприятия внедорожники Outlander и Pajero Sport.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2023 года в Россию было ввезено 992,2 тыс. легковых автомобилей.