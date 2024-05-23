Опубликованы имена судей 30-го тура РПЛ

Стали известны имена судей, которые будут обслуживать матчи 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Центральную игру тура между «Краснодаром» и «Динамо», в которой решится судьба чемпионского титула, отработает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Помогать ему будут линейные судьи Максим Гаврилин и Игорь Демешко, резервный судья — Игорь Панин, за работу системы VAR будет отвечать Павел Кукуян.

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» обслужит Виталий Мешков, помогать ему будут Дмитрий Шафьян и Константин Шаламберидзе, резервным арбитром назначен Иван Абросимов, VAR — Владимир Москалев.

Полный список арбитров можно посмотреть на сайте РФС. Игра «Рубин» — «Сочи» пройдет без использования VAR.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

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