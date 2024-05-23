Россиянка попала под поезд и выжила

В Ярославле электровоз совершил наезд на местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу.

Инцидент произошел 23 мая у станции «Молот». Как рассказали правоохранители, 35-летняя местная жительница шла вдоль железнодорожных путей с включенным на громкую связь телефоном и не услышала приближающийся поезд, хотя машинист подавал сигналы.

В результате женщина оказалась под колесами тепловоза. Ее доставили в больницу. Информация о степени повреждения и характере травм отсутствует. Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

До этого на железной дороге в Волгоградской области произошел сход грузовых вагонов после вмешательства посторонних лиц.

Ранее в Калужской области школьница переходила железную дорогу и попала под электричку.