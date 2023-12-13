Россиянам рассказали, почему произошел сбой в базах ГИБДД

Правоохранители рассказали, что сбой в работе подразделений Госавтоинспекции, занимающихся регистрацией автомобилей и выдачей прав, произошел из-за перехода на новую систему. Об этом сообщает ТАСС.

«Технический сбой в базах ГИБДД связан с переходом на новую систему», — говорится в сообщении.

О том, когда начался переход на новую систему, что она из себя представляет и что именно повлияло на работу, не сообщается.

12 декабря в Москве была прервана регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений из-за технического сбоя. Позже стало известно, что проблема распространилась на подразделения ГИБДД по всей России. В ведомстве рассказали, что на устранение неполадок может уйти до нескольких дней. Позже ГИБДД Москвы объявила о возобновлении предоставления своих услуг через флагманские Многофункциональные центры (МФЦ) в Москве.

Ранее стало известно, как накажут водителей из-за шатдауна в ГИБДД.