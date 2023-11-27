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Автомобили марки Rising начали продавать в России

В России начались продажи электрокаров Rising за 4,2 млн рублей

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Dong Yi

В России начался прием заказов на электрокары китайской марки Rising. Поставки лифтбэков F7 и кросс-купе R7 начнутся в конце ноября, сообщает пресс-служба компании Electrocars.

В зависимости от модификации Rising F7 стоит от 4,2 млн до 6,5 млн рублей, а R7 — от 4,2 млн до 7,2 млн рублей. В базовой версии автомобили оснащены электромотором мощностью 340 л.с., полноприводные версии с двумя электродвигателями развивают 544 л.с. Максимальный запас хода F7 на одном заряде батареи в модификации Long Range с задним приводом достигает 666 км, кроссовер R7 в таком же исполнении способен преодолеть до 642 км.

Оба электрокара в салоне имеют единый кластер из трех экранов с общей диагональю 43 дюйма. В список оснащения входят светодиодная оптика, система кругового обзора, 8-дюймовый экран для пассажиров заднего ряда, обогрев передних сидений и прочие опции.

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Dong Yi

Ранее стало известно, что Hyundai и Kia начнут продавать в России под маркой GAC.

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