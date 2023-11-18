Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

GAC объявил цены на новый седан Hycan A06 Plus

В Китае GAC представила электрический седан Hycan A06 Plus

close
100%
carnewschina.com

Компания GAC представила электрический седан Hycan A06 Plus на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобиль представляет собой модернизированную версию ранее выпускавшейся модели Hycan A06. У машины появились новые фары и бампер. Длина составляет 4945 мм, а колесная база равна 2850 мм, что на 20 мм короче, чем у машины-предшественницы. В то же время был добавлен новый светло-зеленый цвет кузова.

Интерьер остался неизменным. Седан оснащен 14,6-дюймовым экраном мультимедиа на передней панели, 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов и трехспицевым мультирулем.

В Китае автомобиль стоит 139,8 тыс. юаней (1,7 млн рублей по текущему курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что в Китае представили электрический седан Exeed Sterra ES с запасом хода 995 км. Электрокар будет доступен в двух модификациях: с одним мотором и приводом на два колеса, а также с двумя двигателями и полным приводом.

Ранее сообщалось, что на автосалоне в китайском Гуанчжоу представлен электрический родстер MG Cyberster.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий