GAC объявил цены на новый седан Hycan A06 Plus

Компания GAC представила электрический седан Hycan A06 Plus на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобиль представляет собой модернизированную версию ранее выпускавшейся модели Hycan A06. У машины появились новые фары и бампер. Длина составляет 4945 мм, а колесная база равна 2850 мм, что на 20 мм короче, чем у машины-предшественницы. В то же время был добавлен новый светло-зеленый цвет кузова.

Интерьер остался неизменным. Седан оснащен 14,6-дюймовым экраном мультимедиа на передней панели, 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов и трехспицевым мультирулем.

В Китае автомобиль стоит 139,8 тыс. юаней (1,7 млн рублей по текущему курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что в Китае представили электрический седан Exeed Sterra ES с запасом хода 995 км. Электрокар будет доступен в двух модификациях: с одним мотором и приводом на два колеса, а также с двумя двигателями и полным приводом.

Ранее сообщалось, что на автосалоне в китайском Гуанчжоу представлен электрический родстер MG Cyberster.