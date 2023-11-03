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В России подорожало в 1,5-2 раза обслуживание машин у дилеров

ТО автомобилей у российских автодилеров подорожало на 30-100% за полтора года

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Наталья Горшкова/РИА Новости

За последние полтора года стоимость технического обслуживания автомобилей у дилеров в России выросла на 30-100%, сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных представителей отрасли.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) изданию сообщили, что подорожание услуги планового ТО с начала 2022 года по настоящее время составило до двух раз.

«Безусловно, с начала прошлого года выросла стоимость запчастей и расходников. На это повлиял курс валют, так как вместе с ним поменялись и закупочные цены», — пояснил вице-президент РОАД Вячеслав Жигалов.

Директор послепродажного обслуживания «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашев отметил, что цена на техобслуживание машин выросла вдвое, в том числе из-за роста цен на запчасти, и не исключил дальнейшего повышения цен.

Собеседники в двух других дилерских центрах сообщили изданию, что стоимость ТО выросла за год на 30-40%.

Ранее «АвтоВАЗ» увеличил цены на большинство моделей Lada.

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