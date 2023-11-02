Такси врезалось в ограждение, перевернулось и загорелось на МКАДе

По информации Дептранса Москвы, произошла серьезная авария на Московской Кольцевой Автомобильной дороге (МКАД).
Такси врезалось в ограждение (отобойник) и перевернулось на крышу. В результате такого падения машина раскрутилась вокруг своей оси и загорелась.
Источник сообщил РЕН ТВ, что в результате ДТП водитель такси не выжил, а пассажир получил травмы.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы города, устанавливаются все причины аварии.
В октябре в Подмосковье таксист врезался в маршрутку с пассажирами и попал на видео. По данным источника, автомобилист на такси выехал на встречную полосу, где и столкнулся с маршруткой. Водитель транспортного средства пострадал и находится в критическом состоянии.
Часть людей с места происшествия госпитализировали.
Этим же летом авария с такси и двумя мотоциклами в Москве попала на видео. В результате ДТП мотоциклистов госпитализировали.
Ранее пассажиры такси ограбили водителя после просьбы оплатить поездку.