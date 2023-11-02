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Такси врезалось в ограждение, перевернулось и загорелось на МКАДе

На МКАДе такси врезалось в ограждение, перевернулось и загорелось

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

По информации Дептранса Москвы, произошла серьезная авария на Московской Кольцевой Автомобильной дороге (МКАД).

Такси врезалось в ограждение (отобойник) и перевернулось на крышу. В результате такого падения машина раскрутилась вокруг своей оси и загорелась.

Источник сообщил РЕН ТВ, что в результате ДТП водитель такси не выжил, а пассажир получил травмы.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы города, устанавливаются все причины аварии.

В октябре в Подмосковье таксист врезался в маршрутку с пассажирами и попал на видео. По данным источника, автомобилист на такси выехал на встречную полосу, где и столкнулся с маршруткой. Водитель транспортного средства пострадал и находится в критическом состоянии.

Часть людей с места происшествия госпитализировали.

Этим же летом авария с такси и двумя мотоциклами в Москве попала на видео. В результате ДТП мотоциклистов госпитализировали.

Ранее пассажиры такси ограбили водителя после просьбы оплатить поездку.

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