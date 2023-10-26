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Автоэксперт объяснил, почему китайские самосвалы для угля нельзя грузить песком

Автоэксперт Коваль: загружать китайский самосвал для угля песком опасно

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«Газета.Ru»

Президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль в ходе организованного «Ридусом» круглого стола «Китайские грузовики захватывают российский рынок. Хорошо это или плохо?» указал на нюанс при эксплуатации китайских самосвалов для угля, которым в России зачастую пренебрегают. По его словам, данные автомобили загружают более тяжелыми щебнем и песком, из-за чего машина испытывает чрезмерную нагрузку и может потерять управляемость.

«Сдувается на ходу, например, колесо, и машина становится неуправляемой. Она может из ряда в ряд перестроиться, может упасть. Также перегреваются тормоза, они просто не предназначены для такой нагрузки. Большинство несчастных случаев с самосвалами связаны именно с этим», — отметил Коваль.

Он напомнил, что европейские производители не позволяют устанавливать на четырехосный одиночный самосвал кузов объемом более 21 кубометра. Данных параметров, по его словам, чаще всего придерживаются, чтобы не лишиться гарантии.

В случае с китайскими грузовиками, продолжил эксперт, не всегда обращается внимание на допустимый объем кузова. Решением проблемы, по его мнению, может стать внимание контрольно-надзорных органов, которые будут пресекать нецелевое использование грузовых автомобилей.

Накануне «Автостат Инфо» сообщил, что в сентябре 2023 года в России было продано почти 13,6 тыс. грузовых машин, из них 8,6 тыс. (или 63,3%) пришлось на китайские марки. Самым продаваемым по итогам сентября стал Sitrak C7H (почти 1,7 тыс. поставленных на учет машин). На втором месте — FAW J6 (1 тыс. машин), на третьем — Foton Auman (712 автомобилей). За ними следуют Shacman SX331 и FAW J7.

Ранее стало известно, что китайские автомобильные марки удвоили число дилерских центров в России за год.

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