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Названы самые популярные кроссоверы Haval в России

«Автостат»: Haval M6 впервые вошел в тройку бестселлеров марки в России

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Great Wall Motor

Дилеры китайской компании Haval в России в сентябре реализовали 11,1 тыс. автомобилей, что в 3,5 раза больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Всего с января по сентябрь в стране было продано 69,2 тыс. кроссоверов и внедорожников Haval, что в 3,3 раза выше показателя за первые девять месяцев прошлого года. Марка заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в РФ, рыночная доля марки составила 9,6% против 4,4% годом ранее.

Самой популярной моделью Haval в России является компактный кроссовер Jolion с показателем 5733 проданных автомобиля (рост в 2,8 раза). Второе место занял среднеразмерный кроссовер Dargo (1728 ед.; рост в 10,2 раза). Среднеразмерный кроссовер Haval M6 впервые вошел в тройку бестселлеров марки (1316 ед.).

Haval начал продажи кроссоверов M6 в России в июле текущего года. Кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 143 л.с. (202 Нм), привод только передний. Цена кроссовера стартует от 2,2 млн рублей.

Ранее стала известна стоимость нового седана Changan Qiyuan A05.

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