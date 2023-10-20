Названы самые популярные электромобили с пробегом в России

Самым популярным электромобилем с пробегом в России по итогам 9 месяцев 2023 года стал хетчбэк Nissan Leaf. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

C января по сентябрь 2023 года жители страны купили 4,7 тыс. подержанных электрокаров Nissan Leaf. Это составляет 60% от общего объема рынка. На втором месте находится модель Tesla Model 3 (804 ед.). Следующие три позиции тоже занимают автомобили Tesla: Model S (345 ед.), Model Y (277 ед.) и Model X (211 ед.).

В топ-10 самых популярных подержанных электромобилей также вошли Porsche Taycan (181 ед.), Audi e-tron (137 ед.), Mitsubishi i-MiEV (119 ед.) Volkswagen iD.4 (116 ед.) и BMW i3 (114 ед.).

Всего по итогам 9 месяцев 2023 года на российском рынке было продано 8 078 подержанных электрокаров. Это на 23% больше, чем за 9 месяцев 2022 года.

До этого стало известно, что калининградский завод «Автотор» запустит серийное производство собственного каркасно-панельного электромобиля «Амбер» в четвертом квартале 2024 года.

Ранее мэр Москвы Собянин заявил о необходимости перехода на электромобили.