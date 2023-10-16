Чиновница из Таганрога рассказала о своем конфликте с таксистом

Чиновница Анна из Таганрога, угрожавшая таксисту проблемами с полицейскими, рассказала, что даже не помнит событий того вечера. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как заявила женщина в интервью каналу, водитель начал хамить до съемки видео. Она уже успела написать и забрать заявление в полицию — хотела наказать таксиста «за грубое отношение». По ее словам, сейчас она осталась без работы.

Сотрудница местной городской администрации Анна пообещала водителю такси проблемы с законом после поездки. Женщине не понравилось, что таксист якобы говорил с ней на повышенных тонах. Несмотря на то, что вместе с женщиной был ее ребенок, Анна попыталась угрожать водителю своими связями со всеми полицейскими города.

Однако, по данным «Базы», после того как видеоролик был опубликован в соцсетях, женщина написала заявление по собственному желанию и в администрации она уже не работает.

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