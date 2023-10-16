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Оперативные службы уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

Число пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Приморье возросло до 40

Число пострадавших после опрокидывания туристического автобуса в Приморском крае возросло до 40. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Известно, что в результате ДТП в Приморье жертвами стали два человека.

«По предварительным данным, еще 40 человек пострадали», — уточнил источник агентства.

Известно, что автобус с российскими туристами следовал из Китая.

Всего в салоне находился 51 человек.

В прокуратуре пояснили, что автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, перевернулся, так как водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части. На месте работают спецслужбы.

В настоящий момент точная причина аварии с туристическим автобусом не называется.

До этого автомобиль взорвался после дорожной аварии в центре Москвы. ДТП произошло на проспекте Мира в районе дома №104. В происшествии никто не пострадал.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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