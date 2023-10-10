Lada Vesta получит версию Sport с более мощным мотором

В 2024 году «АвтоВАЗ» планирует выпустить модель Lada Vesta Sport с более мощным двигателем. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По словам Кадакова, в будущем году Lada Vesta начнут оснащать двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с., а для Vesta Sport этот мотор форсируют до 145 л.с.

Кроме того, «АвтоВАЗ» планирует установить в Vesta Sport двигатель большей мощности. Модель может получить импортный мотор, который развивает 180-190 л.с., такие агрегаты есть у китайских производителей, отметил автоэксперт.

В ноябре дилеры Lada начнут продажи Vesta Sportline, которую оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды.

Ранее стало известно, когда Lada Vesta получит систему ESP.