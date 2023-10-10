Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Lada Vesta получит версию Sport с более мощным мотором

«АвтоВАЗ» выпустит Lada Vesta Sport со 145-сильным мотором в 2024 году

close
100%
АВТОВАЗ

В 2024 году «АвтоВАЗ» планирует выпустить модель Lada Vesta Sport с более мощным двигателем. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По словам Кадакова, в будущем году Lada Vesta начнут оснащать двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с., а для Vesta Sport этот мотор форсируют до 145 л.с.

Кроме того, «АвтоВАЗ» планирует установить в Vesta Sport двигатель большей мощности. Модель может получить импортный мотор, который развивает 180-190 л.с., такие агрегаты есть у китайских производителей, отметил автоэксперт.

В ноябре дилеры Lada начнут продажи Vesta Sportline, которую оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды.

Ранее стало известно, когда Lada Vesta получит систему ESP.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий