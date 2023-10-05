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Стало известно, сколько будет продано новых авто на российском рынке в 2023 году

«Автостат»: в России по итогам 2023 года будет продано не менее 1 млн машин

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В России по итогам 2023 года будет продан 1 млн новых легковых автомобилей. Такой прогноз сделали аналитики агентства «Автостат».

«Эксперты не сомневаются, что объем реализации новых легковых машин к концу нынешнего года может достичь и даже превысить 1 млн единиц. Так, с весны авторынок динамично растет: в мае было продано 72,1 тыс. новых автомобилей, в июне – 82,4 тыс., в июле – 95,7 тыс., в августе – 109,7 тыс., в сентябре – 110,4 тыс.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с января по сентябрь в России уже продано 717,3 тыс. новых легковых автомобилей. В оптимистичном сценарии в 2023 году на рынке будет реализован 1,09 млн новых машин (+74% к результату 2022 года).

До этого стало известно, что в августе россияне потратили на автомобили с пробегом рекордные за последние три года 590 млрд рублей. Лидерство по затратам сохраняют европейские и японские подержанные автомобили. В августе на покупку европейских машин было потрачено 207,9 млрд, а на покупку японских — 206,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России доля новых российских автомобилей и автобусов достигла 50%.

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