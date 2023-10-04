В Москве мужчина перевозил в машине оружие и взрывчатку

В Москве при досмотре автомобиля полицейские нашли оружие и взрывчатку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, полицейские остановили Skoda Superb на Шлюзовой набережной для проверки документов. Уроженец Молдавии, 47-летний Гэинэ Виталие Ион заметно нервничал. Машину решено было досмотреть. В кармане пассажирского сиденья был найден пистолет, похожий на Walter с семью патронами. В подлокотнике заднего сиденья полицейские нашли ТТ и восемь патронов. В передней левой двери лежала взрывчатка. Кроме того, были изъяты два ножа, наручники, маска, записная книжка и три мобильных телефона.

Мужчину задержали, а оружие и боеприпасы направили на экспертизу. Пистолет Walter оказался газовым, но ТТ – боевым. Сейчас с иностранцем работают следователи.

До этого в Москве неизвестные разбили стекла в автомобиле Mercedes-Benz и брызнули на водителя из перцового баллончика. После этого выстрелили семь раз в человека, вытащили из машины сумку с 20 млн рублей и уехали на Infiniti. Очевидцы инцидента вызвали скорую. Мужчина, находившийся в Mercedes-Benz, госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Омской области мужчина, угрожавший сжечь инспектора ДПС, получил тюремный срок.