На Крымском мосту перекрыли движение

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили утром 1 октября, срок действия ограничения не называется. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал информцентра по ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — следует из сообщения, размещенного в 11:17 мск.

Другой дополнительной информации, включая сроки возобновления движения по Крымскому мосту, пока не приводится.

Ночью 17 июля текущего года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Национальный антитеррористический комитет РФ обвинил в случившемся спецслужбы Украины. Согласно данным НАК, атаку на мост осуществили два украинских надводных беспилотника. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в Крыму назвали фейком информацию об эвакуации населения.