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«Москвич» проиграл Evolute по стоимости владения

НАПИ: электрокар «Москвич» проиграл Evolute i-Joy по стоимости владения

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president.tatarstan.ru

Электрический кроссовер «Москвич 3е» оказался дороже в содержании, чем Evolute i-Joy, собираемый липецким «Моторинвестом. Об этом сообщает маркетинговое агентство «НАПИ» со ссылкой на проведенный анализ стоимости владения этими автомобилями за три года.

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Evolute

При среднегодовом пробеге в 20 тыс. км «Москвич» потребует от частного владельца в Москве затраты 27,3 рублей на километр пробега. У Evolute этот показатель составит 26,2 рублей. Общие затраты на владение «Москвичом 3е» за три года составляют 1,64 млн рублей против 1,57 млн рублей у Evolute i-Joy.

В анализе стоимости владения учтены расходы на ТО и ремонт, зарядку, уплату госпошлины, стоимость шин и шиномонтажа, страховки ОСАГО и каско, а также потеря стоимости автомобилей.

«Москвич 3е» потребует гораздо меньших затрат на регламентное ТО (30,7 тыс. рублей против 65,8 тыс. рублей у Evolute). При этом для «Москвича» выше затраты на зарядку, страховку каско, также он сильнее теряет в стоимости в процессе эксплуатации.

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