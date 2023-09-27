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Автомобиль стал самым популярным транспортом для путешествий у россиян

ВЦИОМ: летом россияне чаще всего путешествовали на автомобилях

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Этим летом россияне для поездок на отдых среди всех видов транспорта чаще всего использовали автомобили. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

Автомобиль стал главным транспортом для поездок на отдых для 49% респондентов. Поезд выбрали 37% опрошенных россиян, каждый четвертый воспользовался авиаперелетом (26%). Автобусы набрали 14% голосов, а водный транспорт, велосипед и мотоцикл — по 1%.

Каждый четвертый россиянин для проживания в месте выбирает размещение у родственников (33% респондентов), в гостиницах и отелях останавливался каждый четвертый (26%). Меньше всего респондентов указали варианты с палатками и санаториями (8%), а также с собственным жильем в месте отдыха (7%). Средняя продолжительность отдыха россиян этим летом составила 22 дня и стала минимальной с 2019 года. При этом в 2022 году опрошенные отдыхали в среднем 30 дней.

Согласно другому опросу ВЦИОМ, каждый третий россиянин не намерен покупать автомобиль в будущем, а каждый четвертый всю жизнь ездит на одной машине.

Ранее стало известно, сколько кроссоверов купили россияне.

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