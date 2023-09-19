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Geely начала выпуск нового электрокара совместно с IT-гигантом Baidu

В Китае стартовало производство электрокаров Jiyue 01 от Geely и Baidu

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Geely

В Китае началось массовое производство электрических кроссоверов Jiyue 01 от концерна Geely и IT-гиганта Baidu. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

Выпуск Jiyue 01 стартовал на заводе Geely в Нинбо, где производятся модели Zeekr 001 и Zeekr 009. Длина кроссовера составляет 4853 мм при колесной базе 3000 мм. В зависимости от модификации электрокар способен преодолеть от 550 до 720 км на одном заряде. Выпуск Jiyue 01 производится на тех же конвейерных линиях, что и Zeekr 001, обе модели построены на модульной платформе SEA.

Базовая версия Jiyue 01 оснащается одним электромотором на задней оси мощностью 272 л.с. Полноприводная модификация получила два электродвигателя суммарной мощностью 544 л.с. В салоне новинки минимум физических кнопок, управление всеми системами осуществляется с помощью широкого сенсорного экрана. Продажи автомобилей стартуют в октябре по цене от 260 тыс. юаней (3,4 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Geely

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